المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.7 درجات شمال اللاذقية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر في شمال اللاذقية بنحو 43 كم.

وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الهزة وقعت عند الساعة 10:21 من صباح اليوم، على خط الطول 35.719 شرقاً، وخط العرض 35.918 شمالاً، وعلى عمق 21.1 كيلومتراً.

وكان المركز الوطني للزلازل أعلن صباح اليوم عن تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاث منها شمال غرب اللاذقية بقدر يتراوح بين 1.5 و2.5 درجة.

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