القبض على ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمواد الإغاثية في حلب

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمواد الغذائية الإغاثية، وضبط مستودعاً بداخله كميات كبيرة من المواد الإغاثية وسيارة نوع (سوزوكي) تستخدم في نقل وبيع تلك المواد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته على (الفيسبوك) أنه نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من ضبط مستودع بداخله كميات كبيرة من المواد الإغاثية، وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار بالمواد الإغاثية مقابل المنفعة المادية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن أحد المقبوض عليهم اعترف بقيامه بتأجير المستودع المذكور لجمعية خيرية، الذي تم تعيينه كأمين للمستودع، ووضع المواد الإغاثية فيه من قبل الجمعية وسحب كميات من المواد الإغاثية لصالح المقبوض عليهما الآخرين على عدة دفعات وبكميات متفاوتة، وذلك بعلم رئيس الجمعية المتواري، والذي كان يتقاضى منه مبالغ مالية مناصفة معه.

وأوضح البيان أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهما الآخرين اعترفا بشراء المواد الإغاثية من المقبوض عليه الأول وبيعها للمواطنين لقاء المنفعة المادية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم أصولاً بحق الجمعية، وما زال البحث مستمراً عن رئيسها المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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