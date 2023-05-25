الأمن الروسي يحبط مخططاً أوكرانياً لتخريب محطتين نوويتين بيوم النصر

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية إرهابية تخريبية كانت قد دبرتها المخابرات الأوكرانية لاستهداف محطتين للطاقة النووية في التاسع من الشهر الجاري.

وأوضح مكتب الاتصال التابع للجهاز في بيان نقلته وكالة تاس أن “مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط في لينينغراد وكالينين عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وكان هدف هذه الخطة إغلاق المفاعلات النووية، وتعطيل التشغيل العادي للمحطة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال”.

ولفت البيان إلى أنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة، كانا يستعدان لتخريب المحطة، واثنين من المتعاونين معهما.

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