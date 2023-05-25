السلطان هيثم بن طارق يزور إيران يوم الأحد المقبل

مسقط-سانا

أعلن ديوان البلاط في سلطنة عمان عن زيارة رسمية سيقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى إيران الأحد المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن ديوان البلاط قوله في بيان: إنه وتعزيزاً لروابط الصداقة بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وتوطيداً للعلاقات المثمرة وحسن الجوار بينهما، وتلبية للدعوة الموجهة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم السلطان هيثم بن طارق بزيارة رسمية إلى إيران لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وتأتي الزيارة في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما.

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