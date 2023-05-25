بري يدعو لعدم التفريط بمنجزات ومكتسبات المقاومة الوطنية اللبنانية

بيروت-سانا

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عدم التفريط بالمنجزات والمكتسبات التي حققتها المقاومة الوطنية اللبنانية في الخامس والعشرين من أيار عام 2000.

وقال بري في كلمة وجهها للشعب اللبناني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: إن “المقاومة بكل مسمياتها قدمت في صنع هذا الإنجاز الوطني والإنساني نموذجاً راقياً في القيام بالواجب الوطني والقومي ومثلت في أدائها وسلوكها قمة في تحمل المسؤولية وصولاً إلى بذل الأرواح والمهج إحقاقاً للحق وانتزاعاً للحرية وذوداً عن الأرض والعرض والسيادة والكرامة”، مشيراً إلى أن إنقاذ لبنان من براثن التعطيل والفراغ في المؤسسات الدستورية والإدارية على اختلافها وصون إنجاز التحرير واجب وطني ملزم لجميع اللبنانيين.

ونوه بري بمواقف الدول العربية الشقيقة والصديقة التي آزرت ودعمت لبنان في صنع تحرير أرضه وفي بناء مقاومته وفي مقدمتها سورية والجزائر وإيران، داعياً الشعب اللبناني وكل قواه السياسية إلى استحضار كل تلك العناوين التي مكنتهم من صنع إنجاز النصر والتحرير من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

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