القادري: أهمية دور الحركة النقابية العربية في مواجهة التحديات في معظم الدول العربية

القاهرة – سانا

أكد جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية أهمية الدور الذي لعبته الحركة النقابية العربية في مواجهة كل الصعاب التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية في معظم البلدان العربية.

ونوه القادري خلال لقائه وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد حالياً في القاهرة وفقاً لبيان صادر عن الوزارة المصرية بدور العمال السوريين في الالتفاف حول قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية، قائلاً: إن “الحركة النقابية السورية كانت نموذجاً في الوحدة وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم”.

وقدم القادري الشكر والتقدير للوزير شحاتة على دوره ورؤيته التي ينفذها على أرض الواقع بتقديم كل أشكال الدعم والرعاية للعمال واعتبارهم شركاء في عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، ولا سيما أن مصر دولة رائدة وصاحبة دور محوري في كل ملفات الوطن العربي.

بدوره أكد الوزير شحاتة دور العمال المحوري في التنمية، مبيناً أن العمال العرب ضلع أساسي في ثلاثية الإنتاج بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير شحاتة: إن “التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي، قوتنا في وحدتنا”، موضحاً أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريكاً أساسياً في بناء الجمهورية الجديدة وفي صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال.

ووجه الوزير شحاتة التهنئة للقادري على عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية.

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