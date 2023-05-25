مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويجب وقفها

القدس المحتلة – سانا

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند من مخططات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، والسماح بإعادة المستوطنين إلى مستوطنات أخليت عام 2005 مؤكداً أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويجب وقفها.

وأوضح وينسلاند في إحاطة لمجلس الأمن الدولي أن سلطات الاحتلال أمرت بإقامة نحو 310 وحدات استيطانية على الأراضي الفلسطينية بينما هدمت خلال الشهر الأخير 33 مبنى فلسطينياً ما أدى إلى تهجير 89 شخصاً بينهم 45 طفلاً مشيراً إلى تصاعد جرائم المستوطنين تجاه الفلسطينيين وتنفيذهم اقتحامات استفزازية متكررة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ولفت وينسلاند إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية داعياً الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها للفلسطينيين بما في ذلك تمويل “الأونروا” وبرنامج الأغذية العالمي وقال “يجب علينا اتخاذ إجراءات، ليس فقط لضمان الرفاه للفلسطينيين، ولكن كجزء لا يتجزأ من إنهاء الاحتلال وفق القانون الدولي”.

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