ملامح وجدانية وإنسانية في نصوص أدبية بأمسية اتحاد كتاب حمص

حمص-سانا

اتسمت الأمسية الأدبية التي نظمها فرعاً اتحاد الكتاب العرب في حمص وحماة للأدباء الشباب بالأساليب الأدبية الحديثة المعشقة بملامح وجدانية وإنسانية وباستعارات تصريحية تعبر عن أحلامهم وتنشد الأمل بالقادم.

واستهل الأمسية التي استضافها فرع اتحاد كتاب حمص الشاعر محمد سلمون بقصيدة وجدانية تصخب بوجع يستنجد الصبر على مصاعب الحياة.

ويناجي الشاعر عبد السلام صبراً ذاته بقصيدة حملت عنوان “أغان على أول سطر” فيرسم بألوان الشعر أجمل لوحات العشق لكل ما يبدو بهياً.

وشاركت الدكتورة آلاء دياب بقصة إنسانية قصيرة بعنوان “أمانتي عند الله” تحكي فيها بأسلوب مشوق عن معاناة أم مع طفلها المريض وصبرها وإصرارها على دمجه بين أقرانه متحدية الظروف بكل إرهاصاتها.

وبقصيدة توشحت بعبق الصوفية جاءت مشاركة الشاعر ضياء الدين شعبان من حماة بينما يرى الشاعر أمير حجازي في قصيدته “قدر” أن لا حياة دون الحب الذي يغذي أنفسنا بالصفاء والعطاء ومثله الشاعر عبد الرحمن لطفي في قصيدته “إلى حمص” الذي يرى في حبه لهذه المدينة سمواً يبدعه البيان.

حضر الأمسية أدباء وأعضاء الاتحاد ومهتمون بالشأن الثقافي.

حنان سويد

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