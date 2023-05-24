المؤسسة العامة للسينما تطلق العرض الرسمي الخاص للفيلم الروائي الطويل (الحكيم)

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة العامة للسينما مساء اليوم العرض الرسمي الخاص للفيلم الروائي الطويل (الحكيم) للمخرج باسل الخطيب، في ثاني تعاون سينمائي له مع الفنان الكبير دريد لحام، وذلك في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الأسد للثقافة والفنون في دمشق.

وتدور أحداث الفيلم الروائي الطويل للكاتبة ديانا جبور في أول تجربة سينمائية لها، ضمن بلدة ريفية نائية، وتحكي قصة طبيب يكرس وقته وحياته لخدمة أهل البلدة، بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية.

ويركز الفيلم على حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب وانعكاساتها على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم، من خلال مواجهة الحكيم أزمة شخصية أثناء زيارة حفيدته له، ليضع الفيلم المتلقي أمام حالة إن كان سيواجه أزمته وحيداً أم لا بعد كل ما قدمه لأهل البلدة.

وفي تصريح للصحفيين قالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح: إن كل الأفلام التي أنتجتها المؤسسة العامة للسينما خلال السنوات الأخيرة كان لها حضورها على الساحة الفنية السينمائية العربية وتنتقل إلى العالمية قريباً، مشيرة إلى أن الوزارة ستطلق مع عدة جهات حكومية وخاصة، مشروع الاقتصاد الإبداعي، باعتبار أن السينما هي واحدة من أهم فروعها ليكون الفيلم السوري عربياً بامتياز وينتقل للعالمية.

وثمنت مشوح جهود أبطال الفيلم والقائمين عليه والذين عملوا بإمكانيات متواضعة ولا سيما أن الحرب التي شنت على سورية فرضت آثارها السلبية على العمل الثقافي والإبداعي، لكن إبداع السوريين تحدى كل الظروف وانتقل لمرحلة جديدة.

مدير عام المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين أشار في كلمته إلى أن المؤسسة العامة للسينما ماضية بعزم وثبات في طريق تطوير إنتاجها من الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة ومختلف المشاريع والفعاليات التي تقوم بها رغم صعوبة الظروف الحالية التي تمر بها، وإفساح مجال أكبر للدماء الجديدة لبلورة مشروعهم السينمائي.

مخرج العمل باسل الخطيب أشار إلى الدور الكبير الذي لعبه الفنان دريد لحام مستعرضاً الأعمال السينمائية التي بدأها لحام مثل عقد اللولو منذ عام 1964 والذي قدم حتى يومنا الحالي ما يزيد على 43 فيلماً سينمائياً، حيث أهدى هذا الفيلم لروح الفنان الراحل محمد قنوع الذي شارك في الفيلم.

وبدوره لفت الفنان دريد الذي يؤدي شخصية (الحكيم) إلى أن العمل في السينما يحقق متعة كبيرة ولا سيما أنه من إخراج الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للسينما التي تسعى لتوفير كل الإمكانية لنجاح الفيلم، مشيراً إلى أن أحلامه التي اعتقد أنها انتهت مع فيلم (دمشق حلب) أثمرت تطلعات جديدة مع فيلم “الحكيم”.

الفنانة القديرة صباح الجزائري رأت أن ما يميز هذا الفيلم هو الرسالة الإنسانية التي يحملها ولاسيما أنه حصد العديد من الجوائز معبرة عن سعادتها بالمشاركة فيه مع الفنان الكبير دريد لحام.

يشار إلى أن الفيلم حصل على الجائزة الذهبية في مهرجان سينمانا الدولي في سلطنة عمان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فجر السينمائي الدولي في طهران، وكرم قبل أيام كضيف شرف في مهرجان السينما العراقية.

ويشارك في الفيلم كل من الفنانين محمد قنوع وليا مباردي وربى الحلبي وروبين عيسى وعاصم حواط ورامي أحمر ووليد حصوة وتسنيم باشا وإبراهيم عيسى ووفاء عبد الله وعبد السلام غبور ووليم فارس، ووليم العبدون وألين عيسى ومغيث صقر وراما الزين وأحمد رافع وغادة بشور وكرستين عشي.

حضر العرض عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور مهدي دخل الله ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط ومعاون وزير الاعلام أحمد ضوا وحشد من المثقفين والفنانين والاعلاميين.

شذا حمود وأماني فروج

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