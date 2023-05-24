الوزير الغباش: إعداد استراتيجية صحة المرأة والطفل والمراهق في سورية بما يتوافق مع الأهداف العالمية

جنيف-سانا

تتواصل أعمال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية التي تنعقد في جنيف وتستمر لغاية الـ 30 من الشهر الجاري، حيث تطرقت اليوم جلسات أعمال الجمعية المخصصةإلى الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق.

وفي كلمة سورية أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أنه تم إعداد استراتيجية صحة المرأة والطفل والمراهق في سورية بما يتوافق وتتلاقى أهدافه مع أهداف الاستراتيجية العالمية، وشملت المرحلة 2022-2025 كمرحلة أولى مع وضع أهداف حتى عام 2030.

وشملت الاستراتيجية وفق الوزير الغباش كل البرامج الصحية المعنية من برنامج اللقاح الوطني ورعاية الوليد والرعاية المتكاملة للطفل وبرامج التغذية ورعاية الوليد في المنزل ومكافحة التدخين وصحة المراهقين وصحة الفم والأسنان والصحة النفسية والصحة الإنجابية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية بما يحقق أهداف التغطية الصحية الشاملة، ومنها صحة المرأة والطفل والمراهق.

وبين الدكتور الغباش أنه تم الاعتماد في وضع الاستراتيجية على دراسة أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات 2018 وعلى التقارير الإدارية للبرامج التي تعنى بصحة المرأة والطفل والمراهق، حيث التزمت سورية بتخفيض نسبة وفيات الأمهات في عام 2030 إلى 45 لكل 100 ألف، مروراً بمرحلة الوصول إلى نسبة 52 وفاة لكل ألف ولادة حية عام 2025.

وأشار الغباش إلى أنه يتم العمل حاليا من خلال تنفيذ دراسات ومسوح لمعرفة الوضع الحالي، إضافة إلى وضع استراتيجية الرعاية الصحية الأولية للوصول لأهداف التغطية الصحية الشاملة والعمل على تكاملية الخدمات بشكل يتواءم مع الدول وبناء على حزمة الخدمات الأساسية التي يتم وضعها من الدول والعناية بمرحلة المراهقين من خلال خدمات الصحة النفسية والإنجابية والتوعية وبرنامج مكافحة التدخين والتركيز على البرامج الصحية التي تعنى بصحة المرأة والطفل والمراهق للمساعدة في الوصول إلى الجميع وخاصة الفئات الضعيفة.

راما رشيدي

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