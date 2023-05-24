رئيس اتحاد الكتاب العرب يلتقي وفد الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية

دمشق-سانا

التقى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني اليوم وفد الجبهة الأوروبية للدفاع عن سورية “حزب كازا باوند الإيطالي”، وذلك في مقر الاتحاد بدمشق.

وتركز اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي، وعدد من أعضاء الاتحاد، على مواقف الجبهة الداعمة لسورية خلال ما تعرضت له من مؤامرات وإرهاب.

الدكتور الحوراني أشار إلى الحملة التي يقودها الوفد في إيطاليا وأوروبا للوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، على الرغم مما واجهه من صعوبات.

رئيس الوفد جان لوكا يانوني بين أن الحزب أخذ اسمه من الشاعر الأميركي (كازاباوند) الذي وقف في وجه المخططات الأميركية وحروبها الظالمة، فسجن ومات في سجنه.

وأضاف: إن الوفد سيقوم بنشر كل الأفكار التي يقدمها الكتاب السوريون في الاتحاد، كما سيشارك في معرض مكتبة الأسد القادم للكتاب، إلى جانب تنظيم معارض متعددة.

رئيس الجالية السورية في إيطاليا الدكتور جمال أبو عباس أوضح المعاناة التي يتعرض لها حزب كازا باوند، خلال دفاعه عن سورية بمختلف المجالات الثقافية والاجتماعية.

وضم الوفد نائب رئيس الحزب أندريا أنتونيني، ومسؤول العلاقات الخارجية جوفاني فيولا، ومسؤول الإعلام أندريا بوناسسا، ومسؤول المنظمات سيرجيو فيلاكيوني، ومسؤول الشباب فالي يو فلاكوميا.

محمد خالد الخضر

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