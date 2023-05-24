اتحاد كتاب السويداء يحتفي بتجربة الأديب والشاعر بيان الصفدي مع أدب الطفل

السويداء-سانا

احتفى فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء بتجربة الأديب والشاعر بيان الصفدي الإبداعية مع أدب الطفل، والتي حققت مكانة مهمة في المشهد الثقافي العربي، من خلال ما قدمه من نتاج غني وزاخر، وذلك في لقاء معه اليوم جمع حشداً من الأدباء والكتاب والمهتمين في مقر فرع الاتحاد.

رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء الأديبة وجدان أبو محمود أشارت إلى ما يمثله الأديب والشاعر الصفدي كقامة أدبية إبداعية عربية مؤثرة، حيث أزهرت أناشيده على شفاه أطفال الوطن العربي، وشهدت له أسماء عربية مهمة من نقاد وكتاب وشعراء في ظل ما يتفرد به من نتاج وطراز كتابي رفيع هادف غني باللمسات البلاغية والجمالية العالية، وما يمتاز به من عمق وإنسانية، وإغنائه العديد من مواقع العمل الثقافي التي شغلها.

وتحدث الأديب والشاعر الصفدي عن بداياته مع أدب الطفل في مراحل مبكرة من حياته، ونشره أول قصيدة له هي “وطني قلبي” في مجلة أسامة التي يعمل ويكتب فيها أهم الكتاب والفنانين السوريين، ومراحل تطور تجربته بعد سفره إلى العراق في شبابه، لينطلق بعمله محرراً ثقافياً في دار ثقافة الأطفال ببغداد منذ عام 1976، وسط جو عمل غني إلى جانب قامات أدبية كبيرة، ما شكل دافعاً له للكتابة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه كتب في الشعر والقصة والسيناريو والمسرح والتحقيق الصحفي وغيرها، ولاقت أعماله صدى وانتشاراً كبيراً.

ولفت الأديب والشاعر الصفدي إلى ما تمتاز به الكتابة للأطفال، وحرصه على التنويع، فجاءت بعض قصصه شعرية بالكامل، وقصائده الشعرية كذلك تشبه القصة وفيها حوار وينتهي بعضها بسؤال، لتحث الطفل على الإجابة وذلك بأسلوب طريف وساخر يشد الطفل، مع هاجسه كذلك بالجانب اللغوي وتقديمه قصائد وقصصاً ومسلسلات تعليمية بأسلوب سهل ومحبب للأطفال، مع الحرص على الكتابة لكل الأعمار، وغرس القيم الإنسانية في نفوسهم.

والأديب والشاعر بيان الصفدي من مواليد قرية الغارية بمحافظة السويداء عام 1956، يحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها، وشغل مواقع ثقافية في إدارة وتحرير مجلات وصحف عربية عدة، وله أعمال منشورة وملحنة في أكثر من وسيلة مقروءة ومرئية ومسموعة، حازت بعضها جوائز، ودخلت أعماله في مقررات دراسية ببلدان عربية، ولديه عشرات الإصدارات للصغار والكبار في الشعر والقصة والمسرح والبحث والنقد الأدبي، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والمهرجانات ولجان التحكيم في مسابقات سورية وعربية للكبار والأطفال.

غسان خيو

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