تكريم 300 أسرة شهيد في حمص

حمص-سانا

كرمت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع اليوم 300 أسرة شهيد، وتم تسليمهم أوسمة الإخلاص بحضور عدد من الفعاليات الرسمية والعسكرية والأهلية بالمحافظة.

وأشار مدير مديرية شؤون الشهداء اللواء بسام بري في كلمته إلى أن الشهادة في سبيل الوطن حياة ليبقى منيعاً منتصراً، وتكريم ذوي الشهداء هو تكريم لكل مواطن شريف ضحى في سبيل الوطن، وقدم أغلى ما يملك فداء لقدسية ترابه.

ولفت محافظ حمص المهندس نمير مخلوف إلى أن شهداء سورية ضحوا بأغلى ما يملكون من أرواح ودماء، وصنعوا النصر الكبير لسورية، مثمنا العطاء اللامحدود والانتماء الصادق للأرض من قبل ذويهم الذين غرسوا في قلوب أبنائهم وضمائرهم حب الوطن والدفاع عنه.

وقال أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية: إن تكريم ذوي الشهداء واجب علينا، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه ولا يضاهي حجم تضحياتهم العظيمة في سبيل الحفاظ على كرامة وعزة الوطن.

وأعرب عدد من ذوي الشهداء المكرمين عن فخرهم بشهادة أبنائهم الذين سطروا مجد سورية وصنعوا النصر، متوجهين بالشكر الكبير للقائمين على هذا التكريم.

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