المخرم بطلاً لمحافظة حمص بكرة القدم داخل الصالات

حمص-سانا

أحرز فريق نادي المخرم لقب بطل محافظة حمص بكرة القدم داخل الصالات بعد فوزه على نادي تلكلخ بركلات الترجيح 5-3 وذلك في بطولة أندية الدرجة الثانية المؤهلة لبطولة الجمهورية.

وفي تصريح لسانا ذكر رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم ماهر دالاتي أنه نظراً لعدم توفر صالة مخصصة لكرة قدم الصالات لم يشارك في البطولة سوى ناديي المخرم وتلكلخ، وأقيمت مباراتا الذهاب والاياب بينهما في صالة نادي تلكلخ، وسيشارك نادي المخرم بعد فوزه في بطولة الجمهورية لأندية الدرجة الثانية لكرة القدم داخل الصالات في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه أندية أمية ونبل وصوران .

رئيس نادي المخرم سليمان الجابر أكد أن تحقيق الفوز جاء بسبب تضافر جهود اللاعبين والكادر الفني والإداري للفريق ومع سعي الإدارة الدائم لتذليل الصعوبات، لافتاً في الوقت ذاته إلى الطموح بالصعود إلى أندية الدرجة الأولى.

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