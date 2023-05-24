المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لسندات الخزينة.. فوز 10 عروض بحجم إجمالي 124 مليار ليرة

دمشق-سانا

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بآجال 4 سنوات تستحق في 28-5-2027.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه تم اليوم تنفيذ المزاد بمشاركة 5 عارضين للاكتتاب على هذه السندات عبر 12 عرضاً، حيث جاءت أسعار الفائدة المقدمة في العروض ما بين 9 بالمئة كحد أدنى و11.5 بالمئة كحد أقصى، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 129 مليار ليرة.

وفاز بالمزاد حسب الوزارة 10 عروض بحجم إجمالي مخصص بقيمة 124 مليار ليرة، وبلغ معدل الفائدة السنوي للسندات 9.93 بالمئة من القيمة الاسمية للسند الواحد البالغة مليوني ليرة، بحيث توزع الفوائد بشكل نصف سنوي على حاملي السندات في حينه.

يذكر أن الأوراق المالية الحكومية المتمثلة بسندات الخزينة قابلة للتداول بيعاً وشراء في سوق دمشق للأوراق المالية، وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة، واستناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.

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