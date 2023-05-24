بمناسبة انتهاء مهامه… صباغ يستقبل السفير تهامي ويثمن وقوف الجزائر إلى جانب سورية

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم السفير الجزائري بدمشق لحسن تهامي بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في دمشق، أن سورية والجزائر تجمعهما علاقات ووشائج أخوية متجذرة عبر التاريخ، مثمناً عالياً وقوف الجزائر قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب سورية طيلة سنوات الحرب الإرهابية التي شنت عليها.

ولفت صباغ خلال اللقاء إلى أن الجزائر البلد المحب والشقيق لسورية سيبقى دائماً في قلوب وضمائر السوريين، لأنه اتخذ موقفاً مبدئياً وحاسماً بمساندة سورية ودعمها رغم كل الضغوط التي مورست عليه، معرباً عن تمنياته للسفير تهامي بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة مثلما نجح في أداء مهامه سفيراً لبلاده في سورية.

من جهته السفير تهامي أكد أن سورية تمثل الوطن الثاني بالنسبة للشعب الجزائري، وأن استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب سورية أمر طبيعي، لأنه وقوف إلى جانب الحق والعدالة، مبيناً أن سورية هي منبع العروبة وبلد الحضارة والعراقة والأخوة والتاريخ.

كما أعرب السفير تهامي عن ثقته بأن تعافي سورية واستتباب حالة الأمن والازدهار والخير فيها سينعكس إيجاباً على جميع دول وشعوب المنطقة.

حضر اللقاء أعضاء مكتب المجلس وأعضاء مكتب لجنة الأخوة السورية الجزائرية بالمجلس.

وسيم العدوي

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