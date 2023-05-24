الدفاع الروسية: القضاء على مجموعتي تخريب أوكرانيتين وإسقاط ثلاث مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

قضت القوات الروسية اليوم على مجموعتي تخريب أوكرانيتين، إضافة إلى إسقاطها ثلاث مسيرات أوكرانية، وتدمير معدات عسكرية.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية شرق ألكسندر غوردييف قوله: في اتجاه جنوب دونيتسك دمرت وحدات المجموعة بدعم من المدفعية مجموعتي تخريب للعدو.

وأضاف: إن صواريخ مدفعية “غياتسينت” دمرت منظومة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز إيه إن تي بي كيو 36 في منطقة مدينة أوغليدار ومركبة في منطقة التجمع السكني فيليكايا نوفوسيولكا.

وأشار إلى أن منظومة “أكاتسينا” ومدافع هاون من طراز “تيولبان” دمرت نقاط تمركز للمسلحين الأوكرانيين بالقرب من نوفوبول وفيليكايا نوفوسيولكا، إضافة إلى تدمير مدفعي هاون في منطقتي سكودنويه وبريتشيستوفكا.

ودمرت منظومة سولتنسيبيوك معقلاً للأوكرانيين بالقرب من نوفوميخائلوفكا، بينما أسقطت أنظمة “أوسا أ كا أم” الصاروخية ثلاث مسيرات من طراز “فالكيريا”.

في اتجاه زابوروجيه، قضت نيران المدفعية على مركبة في التجمع السكني لوغوفسكويه، وعلى عدد من العسكريين الأوكرانيين في منطقة كامينسكي، إضافة إلى مدفع هاون في منطقة نوفودانيلوفكا وشاحنتين في منطقة شيرفونويه.

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