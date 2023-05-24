مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهابي شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران اليوم جراء هجوم إرهابي في إقليم وزيرستان شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن نائب مفوض المنطقة ريحان جول خطاك قوله: إن إرهابياً فجر نفسه عند نقطة تفتيش أمنية خلال القيام بعملية تفتيش روتينية في منطقة مير علي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين.

وكان ستة أشخاص قتلوا أمس في هجوم إرهابي على منشأة لإنتاج الغاز والنفط فى منطقة هانجو في شمال غرب باكستان.

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