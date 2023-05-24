لليوم الثاني عشر… الاحتلال يحاصر قرية المغير شرق رام الله

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي حصار قرية المغير شرق رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق ترابية وعرة للوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم.

ويعتدي المستوطنون بشكل متواصل على قرية المغير تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بغية تهجير سكانها الفلسطينيين، والاستيلاء على المزيد من أراضيهم.

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