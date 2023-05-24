فوز النواعير والجيش وحطين على الحرية والوثبة وتشرين في دوري كرة السلة للرجال

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فاز فريق النواعير على الحرية بنتيجة 87-66 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول لصالح النواعير بواقع 26-19 نقطة، فيما تقدم الحرية في الربع الثاني بواقع 18-15 نقطة، وتفوق النواعير في الربع الثالث والرابع بواقع 24-9 نقاط و22-20 نقطة، وفي مباراة أخرى فاز فريق الجيش على الوثبة بنتيجة 80-61 نقطة في المباراة التي جمعتهما على صالة غزوان أبو زيد بحمص ضمن الجولة ذاتها.

وتميزت المباراة بالندية والإثارة وأداء ملفت من الفريقين، حيث جاء الربع الأول لمصلحة فريق الجيش بواقع 25-14 نقطة، وتقدم فريق الوثبة في الربع الثاني بواقع 18-14 نقطة، فيما تفوق الجيش في الربع الثالث والرابع بواقع 23-14 نقطة و18-15 نقطة.

وفي ديربي اللاذقية فاز حطين على تشرين بنتيجة 91-81 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة المدينة الرياضية.

وجاءت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحة حطين بواقع 23-16 نقطة و28-22 نقطة و25-19 نقطة، فيما تقدم تشرين في الربع الرابع بواقع 24-15 نقطة.

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