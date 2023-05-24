المركز الوطني للزلازل: تسجيل 6 هزات ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 6 هزات أرضية تراوحت درجاتها بين 2.4 و3.4 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت منذ مساء أمس وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم 6 هزات أرضية، منها هزتان في تركيا الأولى بقدر 3.0 والثانية 2.4 درجة على مقياس ريختر، وهزتان في لواء اسكندرون أعلاها بقدر 3.4 درجات.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل هزتين في البحر شمال غرب اللاذقية الأولى على بعد 50 كم وبقدر2.9 درجة، والثانية بقدر 3.0 درجات على مقياس ريختر.

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