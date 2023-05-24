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أجواء ربيعية حارة نسبياً وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

2023-05-24

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق منطقة الجزيرة والقلمون، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً…تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأربعاء الخميس الجمعة
 دمشق 31 / 17 31 / 15 32 / 16
 القنيطرة 27 / 15 26 / 13 25 / 14
 درعا 32 / 17 31 / 15 32 / 16
 السويداء 29 / 15 28 / 13 29 / 14
 حمص 29 / 16 29 / 15 30 / 15
  حماة 31 / 17 31 / 16 32 / 16
الحسكة 32 / 22 32 / 21 35 / 22
اللاذقية 26 / 18 25 / 17 25 / 18
طرطوس 27 / 19 26 / 18 26 / 19
حلب 32 / 16 33 / 15 33 / 16
إدلب 31 / 16 32 / 15 32 / 15
دير الزور 34 / 21 36 / 20 34 / 20
الرقة 32 / 19 34 / 17 33 / 18

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