الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لبيان المركزي الأمريكي

لندن-سانا

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأمريكي للبحث عن مؤشرات بشأن ما قد تشهده الفترة القادمة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1973.38 دولاراً للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.90 دولاراً.

ويترقب المستثمرون أي مؤشرات تتعلق بالاتجاه الذي ستمضي فيه أسعار الفائدة، إذ أن زيادتها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.37 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.38 دولاراً، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1453.16 دولاراً.

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