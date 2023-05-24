نيبينزيا: الأمريكيون والأوروبيون يعطلون تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعطلان تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب لم يبدأ، حيث يعطل الأمريكيون والأوروبيون تصدير الحبوب والأسمدة الروسية في وقت يتهمون موسكو بذلك، مضيفاً: إن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعلنان بنفاق أنه لا توجد عقوبات على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، ويرفضان إعادة ربط مصرف “روس سيلخوز بانك” الزراعي الروسي بنظام سويفت”.

وأوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لم يتم حل المشاكل اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات المتعلقة بالشحن والتأمين، مؤكدً أن نظام “كييف وحلفاءه الغربيين يمنعون تصدير المواد الغذائية والأسمدة، ويلقون باللوم في ذلك على الآخرين”.

وشدد نيبينزيا على أنه رغم لعبة الغرب مع الاتفاقات، فإن موسكو تعتزم الاستمرار في الاسترشاد بالحاجة إلى المساهمة في ضمان الأمن الغذائي الدولي في المقام الأول للبلدان النامية، والتغلب على الحواجز المفتعلة التي أقامتها الدول الغربية”.

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