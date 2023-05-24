عرض فيلمي (يحدث في غيابك) و(الظهر إلى الجدار) بملتقى السينما في جامعة البعث

حمص-سانا

واصل ملتقى السينما في جامعة البعث الذي يقيمه فرع اتحاد الطلبة بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما عروضه لليوم الثاني على التوالي،

حيث قدم على المدرج الكبير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية فيلمان، الأول “يحدث في غيابك” للمخرج سيف الدين السبيعي، والثاني “الظهر إلى الجدار” للمخرج أوس محمد.

ويتناول الفيلمان معاناة السوريين في الحرب الارهابية التي مرت على سورية والمحملة بالآلام والأحزان، إضافة إلى تداعياتها ومنعكساتها على الشعب السوري.

وأكد علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة في الجامعة أن الملتقى شكل حالة ثقافية فنية مهمة في رحابها، حيث ألقى الضوء على العديد من الأفلام السورية من إنتاج مؤسسة السينما.

بدوره أكد المخرج أوس محمد أن السينما هي انعكاس ومحاكمة للواقع، حيث تخاطب الجمهور وتؤرخ لحدث أو حالة لتبقى في الذاكرة، لافتا إلى أهمية هذا الملتقى الشبابي الذي يؤكد أن جمهور حمص متميز وذواق ومتعطش لرؤية الفن الراقي.

وأضاف: إن ما لمسناه من حضور كبير لطلاب الجامعة يؤكد أن الشباب السوري شباب محب للسينما والثقافة والفن.

وكان للشباب أراء أيضا حول تلك العروض، حيث قال الطالب عروة موصلي: من الضروري إيجاد تلك المساحة السينمائية في الجامعة نخرج عبرها من أجواء الدراسة إلى أجواء الفن والثقافة.

كما عبرت الطالبة زينب سعود عن سعادتها بملتقى السينما الذي فسح المجال أمامها لمشاهدة الأفلام والتعرف على ما تنتجه مؤسسة السينما من أفلام ذات فكر ومعرفة.

من جانبها الطالبة نسرين بيطار قالت: أتمنى تقديم العروض السينمائية طوال العام الدراسي، وأن لا تقتصر رؤية تلك الافلام على الملتقى فحسب، فنحن الشباب بحاجة إلى امتلاك قيم الجمال والذوق والفن إلى جانب دراستنا العلمية.

مثال جمول

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