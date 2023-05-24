موسكو: سنطور الحوار مع (آسيان) على جميع الأصعدة

موسكو-سانا

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عزم بلاده على تطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” على جميع الأصعدة، بما فيها الأمني.

ونقل موقع “آرتي” عن باتروشيف قوله خلال مشاورات ممثلين رفيعي المستوى لروسيا والدول الأعضاء في “آسيان” المسؤولين عن القضايا الأمنية: “إن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين يبلغ عمرها هذا العام خمس سنوات، فيما تطورت هذه العلاقات بشكل إيجابي لأكثر من 30 عاماً”.

وأضاف باتروشيف: إن بلاده مصممة على تكثيف الحوار مع الدول العشر الأعضاء في جميع المجالات بما فيها الأمني.

وانطلقت في موسكو في وقت سابق اليوم فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية في الرابطة في نسخته الـ 11 ويستمر حتى الـ 25 من أيار الحالي.

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