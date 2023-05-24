70 صورة تحكي عن تراث حمص في معرض للتصوير الضوئي بمطرانية السريان الكاثوليك

حمص-سانا

حملت لوحات معرض التصوير الضوئي الـ 70 الذي نظمه ملتقى أورنينا الثقافي بمشاركة 7 فنانين ومصورين هواة ومحترفين نبض مدينة حمص وتراثها وآثارها حتى وجوه وتعابير أهلها وما مر عليها خلال الحرب، واحتضنته القاعة الأثرية بمطرانية السريان الكاثوليك.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مطران أبرشية حمص وحماة وتوابعها للسريان الكاثوليك جاك مراد أن قيمة هذا المعرض تنبع من توثيقه لذاكرة حمص القديمة وصور وأشياء وأماكن منها ما لم يعد موجود حالياً، وهو ما يعبر عن الحضارة والفكر الموجود في هذا المكان.

ولفت إلى رمزية القاعة الأثرية التي أقيم فيها المعرض والتي تعود للقرن التاسع عشر وهي من معالم حمص القديمة.

مدير ملتقى أورنينا الثقافي ريمون كبرون أشار إلى أن الصورة هي تاريخ وذاكرة وطن توثق لتراثنا وتحفظ حضارتنا لتنتقل إلى الأجيال القادمة.

وأشار المصور المشارك عمر داغستاني إلى أن المعرض يضم لقطات يومية توثيقية من بداية الأزمة ليومنا الحالي ومراحل تعافي مدينة حمص من الإرهاب وكيف كانت خلال تواجد المجموعات الإرهابية فيها، كما يضم صوراً من ريف حمص الشمالي والغربي وتدمر وقلعة الحصن وصوراً للحياة اليومية وبورتريه لوجوه ورسم بالضوء.

ومن المشاركات بالمعرض المهندسة ماجدة حنا بينت أنها شاركت بنحو 11 صورة تجسد تراث مدينة حمص منها (حمام العصياني المشهور بحمص وصورة لقصر كرجية حداد “قصر محيش” ولقطات للعمارة التراثية).

لارا أحمد

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