أمطار غزيرة تجتاح جنوب شرق إسبانيا

مدريد-سانا

أغلقت السلطات الإسبانية المدارس والجامعات ومراكز الرعاية بشكل وقائي مع هطول أمطار غزيرة على الساحل الجنوبي الشرقي اليوم، بعد موجة جفاف طويلة تسببت في غمر المنازل والسيارات والطرقات بالمياه.

ونقلت رويترز عن روبن ديل كامبو المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الوطنية قوله: إن “بعض المواقع في منطقة فالنسيا شهدت هطول أمطار في غضون أيام قليلة أكثر مما كانت عليه خلال الأشهر الستة السابقة”.

وأضاف: إن “بلدة اونتينينت في فالنسيا حطمت الرقم القياسي لأعلى معدل هطول للأمطار المتراكمة في يوم واحد في شهر أيار خلال الأعوام المئة الماضية بما يصل إلى 130 لتراً للمتر المربع”.

وقال: إن “من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة في المناطق الأكثر تضرراً، بما في ذلك أجزاء من مناطق مورسيا وفالنسيا والأندلس وسط سلسلة من التحذيرات من الفيضانات وسط حالة تأهب قصوى من الحكومة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency