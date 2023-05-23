سعياً لإعلام ينصر القضايا العربية… إطلاق فعاليات (بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023)

بيروت – سانا

انطلقت في مطار بيروت الدولي اليوم فعاليات “بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023” بحضور حشد سياسي ودبلوماسي وإعلامي.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري في كلمة لدى افتتاحه الفعاليات: “نريد إعلاماً هادفاً يناصر القضايا العربية وينتصر لها، إعلاماً يسلط الضوء على السلام لا على الحروب، إعلاماً ينتصر للإنسان وللنساء وللأطفال والشباب، ونريد إعلاماً ينشد ثقافة الانفتاح ويغلق الباب على الانعزال”.

ولفت المكاري إلى أن “بيروت عاصمة الإعلام العربي تشكل مناسبة لتظهير عروبتنا وتطهيرها من شوائبها”، مناشداً بأن يكون هذا العام عام الانفتاح العربي بين العواصم العربية، وقال: “لنجعل شعارنا ثقافة تجمعنا لا جهلاً يفرقنا”.

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