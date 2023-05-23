قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في جنين وطوباس

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم خمسة فلسطينيين في جنين وطوباس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين وفلسطينياً وهو أسير محرر في طوباس.

من جهة أخرى استولت قوات الاحتلال على ممتلكات زراعية للفلسطينيين في أراضي دير شرف غرب نابلس، كما سلمت إخطاراً بهدم منزل في قرية طورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.

وكانت اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين صباح اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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