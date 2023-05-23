بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يوافق على مساعدات عسكرية جديدة للنظام الأوكراني

بروكسل- سانا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم أن وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق على شريحة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بوريل قوله عقب اجتماع مجلس وزارة الدفاع في الاتحاد الأوروبي: “إنهم لم يتمكنوا حتى الآن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن حزمة من المساعدات بقيمة 500 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لتسليح القوات المسلحة الأوكرانية”، مضيفا: إن المناقشات بهذا الشأن لا تزال مستمرة.

وكانت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تخصيص شريحة جديدة من المساعدات المالية الكلية للنظام الأوكراني عن عام 2023 بقيمة 5ر1 مليار يورو.

وتلقى النظام الأوكراني مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وشهدت مدن أوروبية احتجاجات شعبية تطالب بوقف الدعم العسكري للنظام الأوكراني وإلغاء العقوبات الغربية على روسيا وإفساح المجال أمام التفاوض السلمي.

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