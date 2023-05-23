(لحن القصيدة) في أمسية شعرية في دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

حملت الأمسية الشعرية “لحن القصيدة” عشاق الشعر إلى فضاء رحب، وذلك عبر قصائد شعرية ذات مضامين وجدانية وطنية وإنسانية سامية تتغنى بالوطن الأسمى والحياة والحب.

وألقى الشاعر سليمان شاهين القادم من مصياف قصائد عدة ذات نمط عمودي تحمل في طياتها رسائل حب وسلام.

وصورت الشاعرة فاطمة غنيجة من خلال قصيدة بعنوان “ميناء القدر” نهاية كل إنسان في هذه الحياة، وألقت قصيدة أخرى غزلية بعنوان “قال لي”، كما تحدثت عن الغربة وأثرها في نفسها.

وجاءت مشاركة الشاعرة سونيا عدرة بقصائد عدة منها قصيدة “تجليات وطن”، وقصيدة بعنوان “الأم” صورت فيها حزنها وألم الفقد برحيل والدتها، كما ألقت قصيدة ثالثة وجدانية بعنوان “توق” والرابعة بعنوان “الليل مرمى عاشق”.

غفار ديب

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