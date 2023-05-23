أرسنال يمدد عقد ساكا لفترة طويلة

لندن-سانا

جدد المهاجم الإنكليزي الدولي من أصل نيجيري بوكايو ساكا عقده مع فريقه الحالي أرسنال الإنجليزي.

وبين أرسنال في بيان على موقعه الرسمي أن بوكايو ساكا لاعب الفريق ومنتخب انجلترا وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع أرسنال، دون أن يكشف عن مدة العقد، فيما أفادت بعض التقارير بأنه سيمتد حتى صيف عام 2027.

ولعب ساكا صاحب الـ 21 عاماً دوراً مهماً مع فريقه هذا الموسم، محققاً 14 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما ساهم مع فريقه بالبقاء في صدارة الدوري الإنكليزي لـ 248 يوماً قبل أن يخسر اللقب لصالح مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، لكنه ضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي غاب عنها منذ العام 2017.

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