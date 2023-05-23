ميدفيديف: إنكار واشنطن ضلوعها في تفجير السيل الشمالي غير منطقي

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم أن إنكار الولايات المتحدة ضلوعها في تفجير أنابيب خط السيل الشمالي للغاز الروسي إلى أوروبا في مياه النرويج غير منطقي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله: إن واشنطن ملزمة بتعويض روسيا عن الأضرار الناجمة عن تفجير أنابيب السيل الشمالي، لكنها تستمر بإنكار ضلوعها في التفجير، متجاهلة حقيقة أن حججها ومبرراتها واهية وغير منطقية.

وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش أكد أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 في بحر البلطيق في أيلول العام الماضي.

وفي سياق آخر كشف ميدفيديف هدف الولايات المتحدة مما يجري في أوكرانيا، وقال في هذا الصدد: الهدف النهائي هو تدمير روسيا كدولة، ولكنها لن تسمح بالقيام بذلك.

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