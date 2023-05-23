مؤسسة ضمان مخاطر القروض تضمن قروضاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة بأكثر من 4 مليارات ليرة

دمشق-سانا

بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف العامة والخاصة والمضمونة من قبل مؤسسة ضمان مخاطر القروض أكثر من 4 مليارات و110 ملايين ليرة سورية لصالح 27 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك منذ منتصف شهر أيلول الماضي وحتى تاريخه.

وأعلن مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان خلال اجتماع هيئتها العامة اليوم في مدينة الجلاء بدمشق أن المؤسسة تمكنت من تذليل الصعوبات والتحديات الكبيرة التي أعاقت انطلاق أعمالها، ثم بدأت في أيلول الماضي باستقبال طلبات ضمان القروض ودراستها، حيث وصل مبلغ الضمان المقدم من قبل المؤسسة للقروض الممنوحة إلى مليار و272 مليون ليرة سورية.

وأكد عثمان أن المؤسسة تنفذ خطة تسويقية متعددة الجوانب بهدف التعريف بالمؤسسة وشرح أهدافها وآلية عملها والخدمات التي تقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المصارف التي استفادت من خدمات المؤسسة حتى تاريخه هي المصرف التجاري السوري وبنك الأردن والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر، متوقعاً أن يتم ضمان قروض مئات المشاريع خلال فترة قصيرة.

وفي تصريح للصحفيين، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي يوسف إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 95 بالمئة من المشروعات في سورية، وبالتالي يجب الاهتمام بها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن دعم هذه المشروعات بالشكل المطلوب يسهم في زيادة وتيرة الإنتاج والمعروض من السلع في السوق المحلية، وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.

ولفت يوسف إلى أن التمويل يعد من أهم المشاكل التي تعيق استمرارية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرة أصحابها على تأمين الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وهنا يأتي دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض من خلال التدخل لتسهيل حصول هذه المشاريع على التمويل المناسب الذي يضمن استمرارها وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

وكانت المؤسسة وقعت قبيل انعقاد هيئتها العامة اتفاقيتي عمل مع بنك الشرق ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر لتقديم الضمانات لقروض المشروعات المقبول تمويلها، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدميّة أو التجارية التي تخدم القطاع الزراعي أو الصناعي أو مشروعات تنتج أو تستخدم الطاقات المتجددة وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية.

يذكر أنه بإمكان المواطنين بالمحافظات الراغبين بإقامة مشروع والحصول على تمويل مصرفي دون وجود ضمانات كافية الاتصال هاتفياً بالمؤسسة على الرقم 0981010555 أو مراسلتها من خلال صفحتها عبر الفيسبوك أو موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات والشروط لمنح التمويل اللازم.

وسيم العدوي

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