SCS-NET
الشريط الإخباري

صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة حماة

2023-05-23

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي أجري اليوم في مقر المعهد العالي للغات.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم في تصريح لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور بلغت نحو 25 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين باللغتين الإنكليزية والفرنسية، مشيراً إلى أن أسماء الناجحين في الاختبار تم نشرها في لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات، وفي موقعي الجامعة والمعهد الإلكترونيين.

وهذا هو الاختبار الثاني الذي تجريه جامعة حماة خلال العام الجاري للقيد في درجة الدكتوراه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بحث آفاق التعاون العلمي بين جامعتي حماة وآسيا الوسطى

حماة-سانا بحث رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق سالم مع وفد من جامعة آسيا الوسطى …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved