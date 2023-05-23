صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه بجامعة حماة

حماة-سانا

أصدرت جامعة حماة نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي أجري اليوم في مقر المعهد العالي للغات.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم في تصريح لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار المذكور بلغت نحو 25 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين باللغتين الإنكليزية والفرنسية، مشيراً إلى أن أسماء الناجحين في الاختبار تم نشرها في لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات، وفي موقعي الجامعة والمعهد الإلكترونيين.

وهذا هو الاختبار الثاني الذي تجريه جامعة حماة خلال العام الجاري للقيد في درجة الدكتوراه.

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