فتح مركزين وتسهيلات لاستلام القمح في اللاذقية

اللاذقية-سانا

فتح فرع المؤسسة السورية للحبوب باللاذقية مركزين لاستلام الحبوب من الفلاحين، وذلك في مركزي الشهيد عروة إبراهيم بقبو العوامية، ومطحنة الساحل، على أن يبدأ استلام المادة من الفلاحين مع توريد أول كمية إلى مراكز الاستلام.

مدير فرع الحبوب ربيع مروة أوضح في تصريح لمراسل سانا أن اللجنة الفرعية لتسويق الحبوب أقرت مجموعة من الإجراءات لتسهيل تسويق المادة واستلامها من الفلاحين.

ولفت مروة إلى أن هذه الإجراءات تضمنت استلام الأقماح من الفلاحين بموجب الهوية الشخصية فقط دون شهادة منشأ، وتأمين المساعدة في نقل الأقماح بواسطة آليات المؤسسة أو أي واسطة نقل أخرى مهما كان نوعها، مع تأمين محروقاتها وتسهيل مرورها حتى تصل لمراكز الحبوب والعودة، مبيناً أنه يمكن نقل الأقماح إلى مراكز الاستلام مجاناً في حال تجميعها بمراكز القرى للكميات التي تزيد على 2 طن.

وأوضح مروة أنه تم الطلب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل على مصادرة كل الأقماح المهربة، وحصر المادة بمؤسسة الحبوب، ومن المصرف الزراعي تسديد قيمة الأقماح للفلاحين بما لا يتجاوز 72 ساعة وبغض النظر عن براءات الذمة المطلوبة من مديرية المالية وغيرها، وتأجيل أقساط المصرف الزراعي المستحقة على الفلاحين المتعلقة بغير زراعة القمح، وتسديد قيم الأقماح المسوقة لمؤسسة الحبوب.

من جهته أشار مدير الزراعة المهندس باسم دوبا إلى أن المساحة المنفذة هذا العام بلغت حوالي 8600 هكتار، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى حوالي 18 ألف طن، مبيناً أنه للمرة الأولى على مستوى المحافظة يتم تنفيذ هذا الرقم من حيث المساحة والإنتاج.

وأكد أن المديرية وضمن الاستعدادات لموسم الحصاد جردت كل الحصادات والدرّاسات في المحافظة، مع إعطاء سلفة 500 لتر مازوت لكل حصادة ودرّاسة، للعمل حسب التسعيرة المدعومة البالغة 35 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، بحيث تخفض تكاليف الإنتاج عن المزارعين ليتمكنوا من التسويق ويكون أعلى مردودية.

بدوره لفت مدير فرع المصرف الزراعي المهندس ميلاد عيسى إلى أن آلية صرف قيم الحبوب تتم عن طريق قوائم وجداول اسمية بالكميات والمبالغ من مؤسسة الحبوب، والتي يتم صرفها خلال 24 ساعة بعد اقتطاع أي دين مستحق أو ذمة مطلوبة لمديرية المالية.

بسام الابراهيم

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