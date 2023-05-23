تقديم أجهزة لمحافظة اللاذقية تساعد بالكشف على مقاومة البيتون ومتانة حديد التسليح

اللاذقية-سانا

استلمت محافظة اللاذقية اليوم معدات هندسية تساعد بالكشف على مقاومة البيتون في الأبنية، مقدمة من السفارة السورية بالهند، بالتعاون مع المجتمع الأهلي فيها.

وتتضمن المعدات 5 أجهزة بينها جهازا الترا سونيك وجهازا مطرقة بيتونية لقياس مقاومة البيتون، وجهاز لقياس حديد التسليح في البيتون، والتي تتجاوز قيمتها حوالي 65 مليون ليرة سورية.

محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال وخلال استلامه المعدات من ممثل السفارة علي الكنج نوه بأهمية هذه الأجهزة التي تساعد المهندسين في إجراء كشوفهم على الأبنية، وتقييم حالتها والأضرار فيها، وخاصة أن هذه المعدات غير متوافرة في سورية نتيجة الحصار.

بدوره لفت الكنج إلى أن السفارة تعمل على توفير بعض الاحتياجات وفق الأولوية لدعم الجهود الإغاثية بعد كارثة الزلزال، ولا سيما ما يتعلق منها بمثل هذه الأجهزة لأهميتها خلال هذه الفترة.

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