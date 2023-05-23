باتروشيف يبحث مع نظرائه من دول إفريقية وآسيوية قضايا أمنية عالمية

موسكو-سانا

بحث أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظرائه من دول أفريقية وآسيوية اليوم قضايا أمنية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين الأمنيين الذي ينعقد في موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي قوله: إنه “تمت خلال اللقاءات اليوم مناقشة مسائل الأمن الغذائي، إضافة إلى مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، كما تمت وفق البيان مناقشة ملف التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في روسيا.

وكانت انطلقت في موسكو اليوم فعاليات الاجتماع الدولي لكبار المسؤولين عن القضايا الأمنية في نسخته الـ11 ويستمر حتى الـ25 من أيار الحالي.

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