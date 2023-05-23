عبد اللهيان: الأولوية لتنمية العلاقات الإيرانية مع دول الجوار

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الأولوية هي لتنمية العلاقات الإيرانية الخارجية مع دول الجوار، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الاقتصادية النشطة من أولويات الجهاز الدبلوماسي لطهران.

وقال عبد اللهيان في تصريح له اليوم: “عندما نقول التفاعل فإننا نعني التفاعل مع جميع أنحاء العالم في سياسة خارجية متوازنة وإعطاء الأولوية لدول الجوار مع مراعاة الدبلوماسية الاقتصادية النشطة”، مضيفاً: إن “إيران تسعى لتطوير التعاون أكثر مما كان عليه في الماضي في سياستها الخارجية”.

واعتبر عبد اللهيان أن تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ضرورة خاصة، مشيراً إلى التوجيهات والخطوط المرسومة التي تم إبلاغها لمدير الجهاز الدبلوماسي وسفراء بلاده، ولافتاً إلى أنه ستتم مواصلة التركيز والتخطيط بدقة أكبر للعمل مع ذات التوجهات المشتركة لإيران إلى جنب العمل مع جيرانها.

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