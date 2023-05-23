بغداد تستضيف مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل

بغداد-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن احتضان العاصمة بغداد مؤتمراً لوزراء نقل دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي يوم السبت المقبل.

وقال العوادي في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إنه وانطلاقاً من رؤية الحكومة العراقية لأهمية التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة المشاريع الاستراتيجية إلى الأمام تحتضن العاصمة بغداد يوم السبت المقبل مؤتمراً لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال العوادي “يأتي المؤتمر ضمن مسار الحكومة في تعزيز التعاون والترابط الاقتصادي مع الأشقاء والأصدقاء، بما يمثل مرتكزاً للسلام والاستقرار وازدهار شعوبنا”.

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