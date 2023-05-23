زاخاروفا: ليس لدينا قنوات اتصال غير رسمية مع النمسا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يوجد مضمون يمكن أن يحمله أي حوار مع النمسا، التي انحازت دون قيد أو شرط إلى جانب السياسة العدائية للغرب ضد روسيا، والتي فقدت دورها المستقل سابقا في الشؤون الدولية، متجاهلة مبدأ الحياد.

ونقل موقع RT عن زاخاروفا قولها في منشور على تلغرام تعليقاً على إعلان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ عن احتفاظ السلطات النمساوية بقناة اتصال غير رسمية مع روسيا: “لقد فوجئنا عندما علمنا أن فيينا تحتفظ بقنوات اتصال غير رسمية مع السلطات الروسية، وليس لدينا أي معلومات عن هذه القنوات”، وأضافت: “يبدو أن تصريحات الوزير شالنبرغ تهدف إلى تبرير أفعاله وترك فرصة لمناورة أخرى في إطار اضطراب الوضع الدولي”.

ورداً على قول شالنبرغ إنه سيجد صعوبة في مصافحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال أي لقاء بينهما، قالت زاخاروفا: “إننا نطمئن الوزير شالنبرغ، بأن أحدا لن يبحث عن مصافحته”.

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