إيران.. تزويد الجيش بصواريخ محدثة وذكية

طهران-سانا

أعلن نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد نوذر نعمتي أنه تم تزويد قطعات الجيش الإيراني بصواريخ محدثة وذكية.

وقال نعمتي في تصريح له اليوم: “وصلنا في القوات البرية إلى قدرة التعامل مع جميع المهام، عبر استخدام معدات دقيقة وذكية في مواجهة العدو”، مشيراً إلى أنه “تم تحديث جميع المعدات الموجودة بحوزة الوحدات العسكرية والتي تتمتع بقدرات ذكية وبعيدة وموجهة”.

وأشار نعمتي إلى أن إيران مستمرة في تعزيز قدراتها الدفاعية ومواكبة التطور التكنولوجي، حيث تم في السنوات القليلة الماضية تأسيس 5 مصانع في القوات البرية بمساعدة الشركات القائمة على المعرفة، تنشط في مختلف المجالات بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر والأسلحة والعربات.

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