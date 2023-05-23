مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعيد انتخاب قاليباف رئيساً له

طهران-سانا

أعاد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً له بعد حصوله على غالبية الأصوات في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس.

وضمن الجلسة العلنية للمجلس أجريت الانتخابات لرئيس المجلس، وأعلنت الهيئة الرئاسية عن ترشيح محمد باقر قاليباف وإلياس نادران وفريدون عباسي دواني للمنصب.

وعين قاليباف رئيساً للبرلمان بعد حصوله على 210 أصوات، فيما حصل نادران ودواني على 47 و7 أصوات على التوالي في الانتخابات.

وتم خلال الجلسة انتخاب عبد الرضا مصري نائباً أول لرئيس المجلس.

يذكر أن قاليباف انتخب رئيساً لمجلس الشورى الايراني للمرة الأولى بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية عام 2020، وأعيد انتخابه اليوم للمرة الرابعة.

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