الخارجية الصينية: مجموعة السبع لن تنجح في تضليل العالم

بكين-سانا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أن مجموعة السبع لن تتمكن من تضليل العالم، من خلال وصف الصين بأنها تهديد بينما تنتهك هي نفسها القانون الدولي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن (هوا) قولها عبر تويتر: “وصف بعض أعضاء مجموعة السبع الصين بأنها أكبر تهديد للأمن والازدهار العالميين، وهو أمر يستحق التساؤل في ظل المعطيات التي تؤكد أن الصين هي المحرك الأول للاقتصاد العالمي، حيث تساهم في النمو أكثر من جميع أعضاء مجموعة السبع مجتمعة، كما أنها الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 140 دولة في العالم وثاني أكبر مساهم في تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام”.

وأضافت هوا: “إذا كانت الصين تشكل تهديداً، فمن هم بعض أعضاء مجموعة السبع الذين يشنون حروباً على دول ذات سيادة، ويطيحون بالحكومات الشرعية في دول أخرى، وينسحبون من الاتفاقيات متعددة الأطراف، ويجبرون الدول الأخرى على قطع سلاسل التوريد”، مشددة على أن “العالم الحقيقي لا يمكن استغفاله وغسل دماغه”.

ولفتت (هوا) إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من العديد من الاتفاقات الدولية في السنوات الأخيرة من بينها اتفاقية باريس للمناخ، واليونسكو، ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة وغيرها، معتبرة أن هذه الأمثلة تظهر “كيفية التزام الولايات المتحدة بالقواعد الدولية”.

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