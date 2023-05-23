روس كونغرس يقترح على دول بريكس بديلاً عن صندوق النقد الدولي

موسكو-سانا

أكد صندوق “روس كونغرس” أن بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول مجموعة بريكس يمكن أن يلعب دور البديل لصندوق النقد الدولي بالنسبة لبلدان المجموعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن إدارة “روس كونغرس” قولها في تقرير: إن “إنهاء استعمار تجارة الطاقة من الدولار إلى العملات الوطنية يعتبر أحد الخيارات المحتملة للتجارة المتبادلة بين دول بريكس، كما يمكن استخدام قروض الطاقة من خلاله على غرار حقوق السحب الخاصة “اس دي آر” في صندوق النقد الدولي”.

وأوضح التقرير أن “الدول المصدرة للطاقة ستكون قادرة على اقتراض هذه الأموال لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها، ما يسمح لها بزيادة التجارة بعملاتها الوطنية على الرغم من الاختلالات التجارية، ويمكن لبنك التنمية الجديد أن يلعب دور منصة تقديم قروض الطاقة هذه”.

وأضاف التقرير: “إن الطبيعة متعددة العملات لحقوق السحب الخاصة للطاقة ستزيد من تحويلها وسيولتها، كما أن انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس في المستقبل سيزيد من حجم التجارة داخل المجموعة”.

وتابع التقرير: إنه “ستتم مناقشة مسألة إنشاء عملة موحدة رسميا لأول مرة في المنتدى القادم المقرر في آب المقبل بجنوب أفريقيا”.

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل الدول الأعضاء في بريكس، وهي “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا”، والغرض الرئيسي منه تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تهدف إلى التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك، وكذلك في البلدان النامية الأخرى.

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