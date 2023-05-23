تراجع أسعار الذهب مع قوة الدولار

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولاراً للأوقية.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولاراً.

وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى23.55 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولاراً، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency