هطول الأمطار يخفف من حدة الحرائق المستعرة غرب كندا

أوتاوا – سانا

أعلنت السلطات الكندية أن بدء هطول الأمطار في غرب البلاد بعد طول انتظار بعث الأمل مجدداً في إحراز تقدم حقيقي نحو إخماد مئات حرائق الغابات المستعرة منذ أسابيع عدة في مقاطعة ألبرتا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كريستي تاكر المسؤولة في إدارة مكافحة الحرائق في ألبرتا قولها خلال مؤتمر صحفي: إن “الأمطار هطلت تقريباً على كل حرائق الغابات المشتعلة في المقاطعة باستثناء تلك الواقعة في أقصى شمالها”، مشيرة إلى أن هذه الأمطار قد تشكل نقطة تحول لعناصر الإطفاء الذين يكافحون لإخماد الحرائق، حيث ستعطيهم الفرصة لإحراز تقدم حقيقي في السيطرة على هذه الحرائق.

ومنذ مطلع أيار الجاري اندلعت حرائق غابات كثيرة في ألبرتا، ما أدى إلى تدمير أكثر من 945 ألف هكتار من الأراضي، وإجلاء عشرات آلاف السكان.

والأمطار التي طال انتظارها بدأت تتساقط يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن تستمر.

وتواجه مناطق غرب كندا منذ سنوات ظواهر مناخية قاسية زادت حدة وتواتراً، بسبب الاحترار المناخي الذي بات يؤثر على العالم بأسره.

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