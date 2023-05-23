الانتهاء من مكافحة الآفات الزراعية في درعا

درعا-سانا

أنهت دائرة الوقاية في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة درعا عمليات مكافحة الآفات الزراعية، والتي شملت 666 هكتاراً ضد آفة السونة و10050 هكتاراً ضد آفة فأر الحقل.

وذكر رئيس دائرة الوقاية في المديرية المهندس حسن الصمادي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مكافحة الآفات الزراعية تمت وفق أنجع الطرق الزراعية، وشملت مختلف مناطق المحافظة بهدف حماية المحاصيل الزراعية ولا سيما القمح والشعير، مبيناً أن مواد المكافحة مجانية ويتم توزيعها على الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية بشكل متتابع.

وأوضح الصمادي أن فأر الحقل يتغذى على محصولي القمح والشعير، في حين تتغذى حشرة السونة على أوراق وساق الحبوب بامتصاص عصارتها النباتية، كما تتغذى الحوريات والحشرات الكاملة الناتجة عنها على السنابل فتمتص عصارة الحبوب في الطور اللبني، وتنتج بذلك حبوب ضامرة وتؤثر الإصابة على مواصفات الطحين ونسبة الإنبات.

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