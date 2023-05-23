تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في درعا

درعا-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا مخبزين خاصين ومعتمد غاز وفعاليات تجارية مخالفة في المحافظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفات شملت مخبزي النعمة والنصيرات في بلدة ابطع بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل، ومعتمداً لتوزيع الغاز المنزلي في مدينة داعل بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات، ومحل مواد غذائية في بلدة القنية بسبب عدم وجود سجل تجاري وآخر في انخل بسبب إبراز فواتير غير نظامية ومطعماً شعبياً عند جسر نامر لمخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار الصمادي إلى أن دوريات المديرية سحبت من الأسواق ثلاث عينات لمواد غذائية، لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.

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